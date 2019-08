Wzruszające nagranie z Andrzejem Dudą. "Cudowna scena"

W czwartek przez cały dzień trwały w Warszawie uroczystości związane z Powstaniem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele najwyższych władz, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele.

Katarzyna Pawlak z Kancelarii Prezydenta udostępniła wzruszające nagranie, zrobione przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich. Widać na nim, jak do Andrzeja Dudy podchodzi starsza kobieta, uczestniczka Powstania, i czule go obejmuje.

Film jest szeroko komentowany w internecie. "Cudowna scena. Spotkanie dwóch pokoleń – tego zniewolonego przez Niemcy i tego już wolnego", "W zasadzie brakuje mi słów, żeby opisać piękno tej sytuacji", "Mój Prezydent" – to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się pod filmem.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni prowadzono walkę o wolną Polskę. Po upadku powstania Niemcy niemal całkowicie zburzyli miasto, a ocalałych wygnali lub wywieźli do obozów koncentracyjnych. Zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów.