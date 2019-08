Ziemkiewicz: Monowładza Kaczyńskiego. O tym w "Do Rzeczy"

Wszystko wskazuje na to, że za trzy miesiące PiS wygra wybory z wynikiem, jakim nie mogła się pochwalić jeszcze żadna partia w dziejach III RP. Nie jest wykluczona samodzielna większość konstytucyjna. Jeśli nawet nie będzie ona bezpośrednim skutkiem wyborów, to powtórne i tym razem dobitne zwycięstwo partii, której rządy, w najgłębszym przekonaniu elit III RP, miały być, tak jak przed 12 laty, tylko krótkim epizodem, swoistym wypadkiem przy pracy – będzie dla jej przeciwników szokiem nie do przeżycia. Ten wstrząs pogłębi procesy rozpadowe opozycji, więc większość do zmian konstytucyjnych i tak zostanie szybko osiągnięta – czy to w skutek międzypartyjnych transferów w parlamencie, czy też po kolejnych, przyśpieszonych wyborach.