Tomasz Lis stałym felietonistą "Faktu". Pisze o wyborcach PiS

Redaktor naczelna "Faktu" Katarzyna Kozłowska w komentarzu podkreśla, że w dzienniku trwa dyskusja w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Dla "Faktu" piszą m.in. Jadwiga Staniszkis, Marcin Król, Karolina Wigura i Łukasz Warzecha. Kozłowska zapowiada, że "tych głosów będzie jeszcze więcej".

– Redaktor naczelna zaproponowała mi pisanie do jej gazety, ja z radością skorzystałem z propozycji. Jak długo zaproszenie będzie ważne, pragnę z niego korzystać. „Fakt” ma w ogromnej mierze inną grupę odbiorców niż „Newsweek”. Tym bardziej cieszę się z szansy, by do nich dotrzeć – tłumaczy Lis portalowi wirtualnemedia.pl.

W swoim pierwszym felietonie Tomasz Lis apeluje do wyborców PiS, by nie pozwalali władzy na tworzenie z Polski "republiki bananowej". W jego ocenie, elektorat partii rządzącej jest jej wdzięczny za 500+, a nie powinien, bo to "Polakom się po prostu należy". Lis twierdzi też, że "ludzie pozwalający władzy na wszystko, sami zakładają sobie na szyję pętlę, która prędzej czy później się zaciśnie".