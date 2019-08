Polski dziennikarz zapytał Trumpa o Powstanie Warszawskie. Zaskakująca odpowiedź

W czwartek obchodziliśmy rocznicę 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, poprosił Donalda Trumpa o przesłanie do Polaków. Oto, co odpowiedział amerykański prezydent.

– Mam dużo szacunku dla Polski. Wiem, że Polacy mnie lubią, a ja lubię ich. Wkrótce wybieram się do Polski. Oni budują dla USA instalację wojskową, za którą zapłacą w 100 proc. – stwierdził Trump.

Dziennikarz Polskiego Radia uważa, że Amerykanie w ogóle mają niewielką wiedzę na temat wydarzeń z sierpnia 1944 r., a Powstanie Warszawskie mylą z powstaniem w getcie warszawskim z kwietnia 1943 r.

"Moim zdaniem ta wypowiedz nie świadczy, że Polska jest dla prezydenta USA mało ważna a raczej o niewielkiej wiedzy Amerykanów o Powstaniu Warszawskim. Często spotykam się z tym, że nic o nim nie słyszeli albo mylą je z Powstaniem w Gettcie. Dotyczy to także osób wykształconych" – ocenia Wałkuski.

Rozstrzelane miasto

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni prowadzono walkę o wolną Polskę. Po upadku powstania Niemcy niemal całkowicie zburzyli miasto, a ocalałych wygnali lub wywieźli do obozów koncentracyjnych. Zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów.