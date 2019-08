Płażyński: Prawdopodobnie wystartuję w jesiennych wyborach

Płażyński był też w rozmowie pytany, czy według niego władze Gdańska postąpiły słusznie powierzając organizację części obchodów 80. rocznicy II wojny światowej Fundacji Pojednanie. – Oddajemy, chyba najważniejszą dla Gdańska rocznicę, przynajmniej częściowo w ręce fundacji, o której niewiele wiemy. Która – już wiemy, że zarządzana jest przez, nazwałbym to, dziwnych ludzi. Mówimy tutaj o panu pastorze, który w imieniu Kościołów chrześcijańskich, jak sam to przedstawia, swojego czasu przepraszał całą społeczność żydowską za winy Polaków podczas Holocaustu (...) Mówimy o sytuacji, kiedy ta organizacja Pojednanie pobiera pieniądze za organizację tej rocznicy, a więc robi z tego poniekąd, jakkolwiek by to okropnie nie brzmiało, interes, interes na naszej narodowej martyrologii – powiedział.

– Władze miasta Gdańska zapraszają do współpracy ludzi, o których niewiele wiemy, którzy tak naprawdę wyrośli trochę, jak grzyby po deszczu. A im więcej wiemy, tym bardziej otwieramy szeroko oczy (...) Te tańce radosne, pochody, to nie był jakiś lapsus słowny, tylko to było oficjalnie wygłoszona przez prezesa fundacji treść, też na filmie zamieszczonym na oficjalnym portalu miasta Gdańska. Czyli to nie był przypadek, to było zaakceptowane. Każdy wiedział, w co władze miasta Gdańsk wchodzą i z kim – powiedział Płażyński.

