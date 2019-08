Warszawa: Odsłonięto popiersie gen. Ścibor-Rylskiego

W uroczystości odsłonięcia popiersia generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz licznie zgromadzeni Powstańcy Warszawscy, przyjaciele generała. Obecna byla też dyrekcja Muzeum Powstania Warszwskiego: Jan Ołdakowski, Dariusz Gawin i Paweł Ukielski.

"Był bohaterem i autorytetem, ale też niezwykle dobrym, ciepłym człowiekiem. To wszystko uczyniło Go pomnikową postacią już za życia" – napisał prezydent Warszawy.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski w czasie Powstania Warszawskiego dowodził kompanią „Motyl" w batalionie Czata 49 Zgrupowania „Radosław". Przebijał się z Woli do Śródmieścia i potem kanałami na Starówkę. Ścibor-Rylski był wielokrotnie ranny, za co awansowano go do rangi kapitana i odznaczono Virtuti Militari. Zmarł 3 sierpnia ubiegłego roku w wieku 101 lat.