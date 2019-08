Razem uderza w Tuska. Poszło o te wypowiedzi Giertycha

Roman Giertych dogadał się z ludowcami i w jesiennych wyborach wystartuje do Senatu z podwarszawskiej listy PSL – informowało nieoficjalnie portal TVP Info. Chociaż Giertych wyśmiał ustalenia portalu, to europoseł PO Radosław Sikorski ocenił, że "taki wojownik byłby atutem na liście całej opozycji".

Podobnego zdania jest były premier Donald Tusk. "Przez ostatnie lata najcelniej trafiał w słabe punkty obozu władzy i jej lidera. Prawdziwy bat na faryzeuszy. Mieliby z nim urwanie głowy" – ocenił na Twitterze.

Pod wpisem Tuska działacze partii Razem zamieścili dosłownie kilkanaście wypowiedzi Romana Giertych, w których potępiał promocję homoseksualizmu czy sprzeciwiał się prawu do aborcji. Przypomniano też jak Giertych swego czasu domagał się od SLD informacji, którzy z polityków partii będą chcieli zawrzeć związek homoseksualny po ewentualnym wejściu w życie ustawy umożliwiającej usankcjonowanie takiego związku.

"Apelujemy do SLD by ujawniło, którzy z ich liderów, parlamentarzystów, członków innych organów konstytucyjnych, mają zamiar, po ewentualnym wejściu w życie projektu umożliwiającego zawieranie związków homoseksualnych, taki związek zawrzeć", "W ramach poszanowania życia proponujemy wprowadzenie w Europie zakazu aborcji oraz zakazu propagandy homoseksualne", "Kościół jest od tego, aby krytykować polityków. Ale politykom nie wypada krytykować Kościoła" – to tylko kilka z wielu zamieszczonych wypowiedzi.

Szef Rady Europejskiej nie odpowiedział na zaczepki członków Razem.