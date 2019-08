Deszcz i burze. W weekend pogoda nas zaskoczy

Jak pokazują prognozy, dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Lokalnie, szczególnie na południu Małopolski i Podkarpacia oraz na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach, wystąpią burze, może spaść grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.

Rano miejscami, na zachodzie kraju, może wystąpić zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 21°C do 25°C; nad morzem, na Podhalu, w kotlinach sudeckich i gdzieniegdzie na Suwalszczyźnie od 19°C do 20°C.

W niedzielę również prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na wybrzeżu i zachodzie kraju możliwe są burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm.

Jutro temperatura maksymalna wyniesie od 21°C do 26°C; chłodniej na wybrzeżu, północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat od 19°C do 20°C.