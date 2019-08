Atak na księdza w Turku. Zatrzymano jednego ze sprawców

Jak informuje rozgłośnia, do zatrzymania agresora doszło we Wrocławiu. Teraz ujęta osoba jest przewożona do Turku, gdzie ma usłyszeć zarzuty.

Do zdarzenia doszło w piątek, 26 lipca. W kancelarii parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku zaatakowano dyżurującego tam księdza wikariusza Remigiusza Zacharka, o czym informowała diecezja włocławska.

Do kancelarii przyszły cztery osoby, które chciały złożyć akt apostazji. Według wyjaśnień wikariusza, jeden z mężczyzn zaatakował księdza, zrzucając go z fotela na podłogę. Napastnik miał też wziąć do ręki krzyż stojący na regale.

– Osoby te nie mogły zrozumieć, że akt apostazji, czyli odstąpienia od kościoła, może przyjąć tylko proboszcz danej parafii. (...) zostali poinformowani, że o 16. proboszcz będzie dostępny i wtedy będzie możliwość złożenia aktu apostazji. Ludzie ci zaczęli się awanturować – relacjonowała dla Radia Poznań aspirant Dorota Grzelka z policji w Turku.

Księdzu nic poważnego się nie stało, nie wymagał wymagał pomocy lekarskiej. Wstępnie śledczy informowali, że sprawa nie będzie miała ciągu dalszego, jednak dziś doszło do zatrzymania jednego z napastników.

Czytaj także:

Kolejny akt agresji wobec księdza. Tym razem w TurkuCzytaj także:

Kuria doniosła na księdza, który miał współżyć z 14-latką