Dziennikarz "Wyborczej" o upamiętnieniu obrońców Westerplatte: Niemcy mieli wyższe straty

Skandaliczny tweet dziennikarza ma związek z przyjętą i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawą w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ustawa ma pomóc zagospodarować obecnie zaniedbany teren byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku, symbolu wybuchu II wojny światowej. Do tej pory miejsce to należało do gdańskiego samorządu.

"Prezydent Duda podpisał ustawę o przejęciu przez PiS Westerplatte. Uzasadnił to m. in. stwierdzeniem, że ofiary powinny być godnie upamiętnione. Zaraz, zaraz. Niemcy w 1939 r. mieli wyższe straty" – napisał Wroński. Dziennikarz "GW" nie wspomniał jednak, kto w 1939 roku był agresorem, a kto ofiarą.

Jak przypomina portal tvp.info, w 2014 roku Paweł Wroński postulował, by Polska zgodziła się na organizowaną wtedy przez Rosjan budowę pomnika "jeńców wojny z 1920 roku, którzy mieli zginąć w obozach koncentracyjnych". Do tez dziennikarza "GW" odniósł się wtedy publicysta "Do Rzeczy", Rafał A. Ziemkiewicz.

– Ta sprawa była przez historyków wyjaśniana wielokrotnie i jest to oczywiste kłamstwo. (...) Kiedy Gorbaczow stwierdził, że trzeba będzie się przyznać do Katynia, trzeba było wymyślić anty-Katyń. Człowiek to czyta i myśli, że to jakiś przewrotny żart. Ja nie wierzę, żeby Paweł Wroński był tak głupi, żeby nie wiedzieć po co ten pomnik, jaka to gra propagandowa. Gdyby Wroński był aż tak głupi, już dawno wydłubałby sobie oko szczoteczką do zębów. (...) Chyba od czasów komunistycznych nie było czegoś takiego, żeby gazeta występowała z tak putinowskim wstępniakiem – skomentował wtedy Ziemkiewicz.