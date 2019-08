Kaczyński: Dawniej nie pamiętano o tej ziemi, o mieszkańcach. My to zmieniamy

W Dygowie trwa piknik rodzinny organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas spotkania przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Musimy budować dobry czas dla Polski

– Od prawie czterech lat zmieniamy Polskę (...) Zmieniamy dla obywateli. Państwo ma obowiązki wobec obywateli. I ma ogromne możliwości zdziałania różnych dobrych rzeczy. Sądzę, że wielu spośród państwa się o tym już przekonało – mówił Kaczyński. – Zapewniam państwa, że taka polityka będzie trwała, ale jeżeli mamy tak trzymać, to musimy mieć wasze poparcie. Bo tylko razem możemy tak trzymać – dodał polityk.

Kaczyński przyznał w swoim wystąpieniu, że w Polsce „są jeszcze takie miejsca, gdzie jest bezrobocie”. – I my tym się zajmiemy. I też to zlikwidujemy. Polacy muszą mieć pracę. Polacy muszą wracać z zagranicy do swojej ojczyzny. I już zaczęli wracać – tłumaczył prezes PiS.

– Musimy budować dobry czas dla Polski (...) Ale on powinien trwać, za rok, za pięć, za dziesięć, za piętnaście lat i później, żebyśmy w pewnym momencie, wcale nie musi to być moment tak odległy, szczególnie jeśli patrzą na to ludzie młodsi czy średniego pokolenia, mogli powiedzieć: nawet w tych bogatych Niemczech nie jest lepiej niż w Polsce. I tak będzie – podkreślił Kaczyński.