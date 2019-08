"Jestem już jedną nogą w Tworkach". Kukiz szczerze o negocjacjach

Media od tygodni informują, że Paweł Kukiz prowadzi negocjacje z Konfederacją oraz z PSL-em. W szeregach Kukiz'15 są przeciwnicy zarówno koalicji z pierwszym jak i drugim ugrupowaniem. W grę wchodziło też porozumienie z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ale ci wczoraj w oświadczeniu poinformowali, że w najbliższych wyborach startują samodzielnie jako komitet wyborczy wyborców.

Dzisiaj, były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak poinformował natomiast, że doszło do przełomu w negocjacjach i Kukiz'15 pójdzie do wyborów z PSL-em (nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji).

Twarde negocjacje wyborcze

Tymczasem Paweł Kukiz, nie przebierając w słowach, opisał przebieg wyborczych negocjacji na Facebooku”.Na privach codziennie pytacie – »to z kim w końcu idziecie do wyborów«. Powtarzam to, co mówię OD ZAWSZE. Pójdziemy z każdym, kto w tej kretyńskiej, partyjnej ordynacji najbardziej uprawdopodabnia przekroczenie progu wyborczego i wpisze do programu swojej partii politycznej postulaty, z którymi wszedłem do Sejmu w 2015 roku i z których NIGDY nie zrezygnuję” – pisze Kukiz, dalej wymieniając siedem kluczowych dla niego postulatów.

Polityk tłumaczy następnie, że po negocjacjach z PiS-em, jest przekonany, że lider ugrupowania „chce upartyjnić (czytaj »upisić«) Państwo na wzór bolszewicki”. „I – przysięgam – nie pisze tego złośliwie. Prezes tak centralizuje Państwo, że wkrótce samorządy zostaną poddane kontroli »jedynie słusznej partii« a prezydenci, burmistrzowie i wójtowie podlegać będą wojewodom mianowanym bezpośrednio przez Zakon PiS" – tłumaczy Kukiz.

Dalej lider Kukiz'15 pisze też w Bezpartyjnych Samorządowcach oraz politykach Konfederacji. „Rozmowy z Panami Mentzenem, Kuleszą, Kułakowskim, Braunem i Panią Godek odbywały się w takim »klimacie« i tonie, że w trosce o uratowanie resztek zdrowia psychicznego przestałem w nich uczestniczyć i oddelegowałem do ich prowadzenia posłów” – relacjonuje Kukiz.

„Ponieważ po tych »negocjacjach« wszystkich jestem już jedną nogą w Tworkach, to do mojego postu dołączam fragment piosenki dedykowanej dziennikarzom »polityczno-śledczym«, którzy od rana do mnie dzwonią z pytaniem takim samym jakie dostaje od Was na privach: »to z kim w końcu idziecie do tych wyborów«?” – kończy swój wpis polityk.

