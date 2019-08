Afera wokół lotów Kuchcińskiego. "GW": PiS rozważa dwa wyjścia

Pierwszą opcją zażegnania afery i jej ewentualnych skutków wizerunkowych miałoby być wybronienie marszałka w głosowaniu na nadchodzącym posiedzeniu Sejmu, a następnie jego "samodzielna" dymisja. Jak spekulują dziennikarze "Wyborczej", tę opcję ma rozważać prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kuchciński miałby zrezygnować z funkcji marszałka podając jako powód właśnie wątpliwości ws. jego wypraw rządowymi samolotami na Podkarpacie.

Opozycja złożyła już wniosek o odwołanie Kuchcińskiego, który miał być rozpatrzony we wtorek lub w środę. Posłowie pochylą się nad nim jednak dopiero w piątek wieczorem.

"Wyborcza" informuje też o drugim, bardziej radykalnym wariancie. Jak wskazuje jeden z posłów PiS, opcja ta zakłada błyskawiczną dymisję marszałka w piątek. W ten sposób partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby uniknąć dalszych dyskusji wokół afery i uciąć spekulacje. Szybko pojawiłaby się też propozycja zastępcy na tym stanowisku.

– Gdyby opozycja dokopała się do nowych kompromitujących faktów, np. potwierdziła, że rodzina marszałka latała sama, to co byśmy zrobili? Dlatego sensowne wydaje się, by Kuchciński niby sam podał się do dymisji. Wtedy choć trochę kontrolowalibyśmy sytuację – dodaje cytowany przez "GW" polityk PiS.

Następcą Kuchcińskiego mógłby zostać obecny wicemarszałek izby, Ryszard Terlecki.