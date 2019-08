"Adam ci odpowiada, nie dyskutuj". Owsiak zdenerwował się na uczestnika debaty

„Na dyskusję z uczestnikami festiwalu Jerzy Owsiak zaprasza ludzi, którzy podzielają jego system wartości. Będą rozmowy o wolności, demokracji i równości” – czytamy na stronie „Gazety Wyborczej” (w tekście dot. spotkań w ramach ASP) i chyba faktycznie, tylko osoby podzielające poglądy organizatora imprezy, mogą brać udział w spotkaniach w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Pol’and’Rock Festiwal.

"Adam ci odpowiada, nie dyskutuj z tym"

Przekonał się o tym jeden z uczestników spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. W ramach „debaty o hejcie”, na scenie znaleźli się właśnie Bodnar i organizator Pol’and’Rock Festiwal Jerzy Owsiak. Po trwającej około godziny rozmowie z udziałem Owsiaka i Bodnara, nadszedł czas na pytania od widzów.

– Mam tutaj takie parę problemów z tym co tutaj widzę, bo mówicie, że to jest debata, ale to jest bardziej dialog, nie ma tutaj drugiej strony, która by powiedziała cokolwiek innego – zwrócił uwagę jeden z uczestników spotkania. – Jestem osoba, która trochę wie o hejcie, mnie nawet grożono śmiercią – mówił młody mężczyzna.

– Ja bym jednak nie wrzucał wszystkich do jednego worka – tłumaczył dalej uczestnik spotkania. – Do jednego powiem, że jest gruby i ten ktoś stwierdzi: „Super, cieszę się z tego, bo sam siebie akceptuję”, a drugi powie: „To mnie obraża, to jest mowa nienawiści”. – Mowa nienawiści to nie może być coś co bazuje na subiektywnych uczuciach czy emocjach, może być coś takiego jak obraźliwa mowa, ale ona jest pod ochroną wolności słowa – dodał mężczyzna. Następnie uczestnik zapytał Bodnara i Owsiaka w jaki sposób oni definiują mowę nienawiści.

– To ważne pytanie, ważny komentarz – zaczął odpowiadać mężczyźnie Adam Bodnar. – Ponieważ oczywiście granica między tym co jest krytyką, co jest opinią, a tym co już mogłoby być zakwalifikowane jako mowa nienawiści, jest płynna i nie można z góry określić jakiegoś katalogu, kiedy coś będzie się mieściło w dyskusji publicznej, w granicach wolności słowa, a kiedy będzie przekraczało tę granicę – mówił dalej RPO.

W tym momencie zadający pytanie uczestnik, ponownie poprosił o zdefiniowanie czym jest więc tzw. mowa nienawiści. Ponowienie pytania zdenerwowało jednak Owsiaka, który w ostrych słowach przywołał mężczyznę do porządku.

– Słuchaj odpowiedzi, słuchaj odpowiedzi – mówił Owsiak. – Zadałeś pytanie, taki jest tutaj ton i taka jest zasada, Adam ci odpowiada, nie dyskutuj z tym – dodał organizator Pol’and’Rock Festiwal.

