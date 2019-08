Durczok kupił wódkę podczas drogi? Szokujące doniesienia

Przypomnijmy, że do kolizji pod Piotrkowem Trybunalskim doszło w piątek 26 lipca około godz. 13. "SE" twierdzi, że skontaktował się z nim świadek, który widział, jak pół godziny wcześniej Durczok kupował wódkę na stacji benzynowej. – Stał w kolejce. Rozglądał się nerwowo wkoło. Kupił tak zwaną „małpkę" i schował ją do kieszeni w spodniach. Po wyjściu ze sklepu szedł do auta razem z młodą dziewczyną i psem. To był na pewno Kamil Durczok. Wiele osób go widziało – powiedział tabloidowi. Rozmówca nie umiał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy Kamil Durczok pił alkohol na stacji

"SE" zapytał o sprawę mecenasa Michała Zacharskiego, adwokata dziennikarza. – Nic o tym nie wiem. Jestem zaskoczony. I wierzę, że to nie jest prawda – skomentował.

Najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia sąd zajmie się zażaleniem prokuratury dot. decyzji o braku aresztu dla dziennikarza. Z kolei już za kilka dni poznamy również wyniki badań toksykologicznych na obecność narkotyków – podaje rzecznik prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała w piątek do sądu zażalenie na decyzję o niearesztowaniu Durczoka. Dziennikarz jest podejrzany o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości.

Przypomnijmy, że 26 lipca Kamil Durczok spowodował wypadek na trasie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Dziennikarz uderzył samochodem w pachołki rozdzielające jezdnię. Policja ustaliła po przybyciu nie miejsce zdarzenia, że były prezenter TVN i Polsatu jest kompletnie pijany. Jak wynika z relacji świadków wypadku, Kamil D. wychodząc z auta, "ledwo trzymał się na nogach". Co gorsza, miał w tym stanie przejechać wiele kilometrów i prowadzić auto przez kilka godzin.