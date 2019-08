"Szejk z Podkarpacia". PO domaga się szczegółowej informacji nt. lotów Kuchcińskiego

Kancelaria Sejmu opublikowała na stronie internetowej informacje dotyczące lotów marszałka Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami. Wczoraj zapowiedział to szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Lista zawiera 85 pozycji – od 17 marca 2016 do 22 lipca 2019 roku. Opozycja i media zwracają uwagę, że nie są to dokumenty a jedynie opracowanie, w dodatku niekompletne. Brakuje w nim list pasażerów, pojawiają się niejasności związane z liczbą rejsów. Pominięto również loty, o których informowała Baza Lotnictwa Transportowego.

Do sprawy odniósł się na briefingu w Sejmie poseł PO Robert Kropiwnicki, który przekazaną przez CIS informacje uznał za dalece niewystarczającą.

– To rzecz niebywała, że marszałek używa publicznego samolotu jak prywatnego odrzutowca. Staje się takim szejkiem Podkarpacia – podkreśłił polityk. – Jego wyjaśnienia niczego nowego nam nie powiedziały. Domagamy się listy pasażerów, domagamy się szczegółowego celu poszczególnych wyjazdów. Już dzisiaj wiemy, że ta lista nie jest pełną lista, żeby były inne loty, których nie ma w tym wykazie. Będziemy szczegółowo to sprawdzać – zapowiedział.