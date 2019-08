Żakowski wbija szpilę Czarzastemu. Poszło o Włodzimierza Lenina

Włodzimierz Czarzasty słynie z ciętego języka. Tym razem jednak to z niego zażartowano - w Radiu TOK FM doszło do zabawnej wymiany zdań między przewodniczącym SLD a dziennikarzem Jackiem Żakowskim. Poszło o porównanie do Włodzimierza Lenina.

Lider SLD był gościem Jacka Żakowskiego w Radiu TOK FM. Rozmowa dotyczyła m. in. decyzji bloku lewicowego ws. wspólnego komitetu. Wczoraj politycy lewicy ogłosili, że blok wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych jako Komitet Wyborczy Lewica, ale w ramach list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oznacza to, że że KW Lewica nie będzie musiał przekroczyć 8-proc. progu wyborczego (jaki obowiązuje koalicje), ale 5-proc. tak jak inne partie. – Jest Pan drugi po Schetynie – stwierdził prowadzący audycję w rozgłośni Jacek Żakowski, zwracając się do Włodzimierza Czarzastego. Dziennikarz odnosił się do wyborczych decyzji bloku lewicy. – A czy mógłby mnie Pan porównać do kogoś, kogo bardziej cenię? Nie wiem... – zaczął szef SLD. – Włodzimierz Lenin? – odparł natychmiast Żakowski. Ta riposta wybiła z pantałyku polityka, który zazwyczaj umie odciąć się dziennikarzom. Zabawne nagranie z rozmowy rozeszło się na Twitterze. "To jest hit", "Oni mają w podświadomości ten bolszewizm" – komentują internauci.