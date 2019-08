Kukiz pisze do Kuchcińskiego. "Liczę, że posłowie PiS może teraz pójdą po rozum do głowy"

List zainicjowali Demokratka Tammy Baldwin, która reprezentuje w Senacie stan Wisconsin oraz senator z Florydy Republikanin Marco Rubio. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. kandydaci do nominacji Partii Demokratycznej na urząd prezydenta Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kristen Gillibrand, Bernie Sanders oraz Cory Booker. Kopię listu otrzymali również sekretarz obrony USA oraz doradca prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. O liście jeszcze w maju pisał Marcin Makowski, dziennikarz "Do Rzeczy".

Ugrupowanie Kukiz'15 przygotowało projekt ustawy o ochronie własności RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (tzw. ustawy anty-447). Pierwsze czytanie miało się odbyć podczas posiedzenia Sejmu w drugiej połowie listopada, jednak decyzję posłów porządek obrad nie został uzupełniony o ten punkt. Przeciwko wnioskowi o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie projektu ustawy anty-447 zgłoszonej przez klub parlamentarny Kukiz'15 opowiedziało się 234 posłów Prawa i Sprawiedliwości. „Za” opowiedziało się 49 parlamentarzystów, zaś 138 wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że pierwotnie pierwsze czytanie projektu miało się odbyć 15 maja. Punkt ten został jednak niespodziewanie zdjęty z porządku obrad. Fakt ten ówczasna rzecznik PiS Beata Mazurek tłumaczyła "brakiem wystarczających dokumentów związanych ze sprawą roszczeń". Mazurek mówiła także o "brudnej grze" wokół tej problematyki.

Teraz Paweł Kukiz, w kontekście listu amerykańskich senatorów, napisał do marszałka Sejmu. "(...) w piśmie do marszałka Sejmu zawnioskowałem, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się projektem ustawy Anty-447, która w założeniu zabezpiecza Polskę przed roszczeniami do mienia bezdziedzicznego" – zaznacza muzyk, który treść pisma opublikował na Facebooku. Lider Kukiz'15 wnioskuje jednocześnie o zmianę przedstawiciela wnioskodawców. Zamiast posła Tomasza Rzymkowskiego, który przeszedł z Kukiz'15 do Prawa i Sprawiedliwością, wnioskodawcą miałby być wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

