Prezydent potwierdził datę wyborów do Sejmu i Senatu

– Prezydent podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu – poinformował rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw, najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów, formalnie ruszy kampania wyborcza. Postanowienie zostało już przesłane do Kancelarii Premiera.

Już kilka dni temu prezydent Andrzej Duda zapowiedział, iż będzie ubiegał się o to, aby wybory parlamentarne odbyły się 13 października. Taką datę prezydent wskazał we wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej.

PKW zajęła się wnioskiem podczas poniedziałkowego posiedzenia i uznała, że nie ma zastrzeżeń do daty 13 października. Opinia Państwowej Komisji Wyborczej dzisiaj wpłynęła do Kancelarii Prezydenta.

