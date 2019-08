Komisarz z Krakowa

W czasie, gdy media spekulowały, kto ma największe szanse na to, by zostać kandydatem polskiego rządu na komisarza, na Nowogrodzkiej decyzja była już dawno podjęta. To, że na tę funkcję oddelegowany zostanie obecny szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, rozstrzygnęło się kilka tygodni wcześniej. Decyzję podjął oczywiście Jarosław Kaczyński, ale zatwierdził ją także Komitet Polityczny PiS.

– Prezes szukał na to stanowisko osoby, która gwarantuje lojalność, nie urwie się przy pierwszym nieporozumieniu i która ma sceptyczny stosunek do brukselskiego establishmentu, a więc nie da mu się otorbić i kupić pochlebstwami czy jakimiś kolacyjkami – wylicza jeden z polityków PiS.