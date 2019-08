Gorąco i burzowo. Sprawdź prognozę pogody na dziś

Za dnia zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, podczas których wiatr powieje z prędkością do 75 km/h (wysoko w Karpatach do 80 km/h). Poza tym podmuchy słabe i umiarkowane. Dodatkowo na południu kraju możliwe opady gradu.

Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C, chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i Suwalszczyźnie od 20°C do 23°C.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się także przelotne opady deszczu i burze. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów na Śląsku Górnym, w Małopolsce, Podkarpaciu i Ziemi Świętokrzyskiej do 60 mm, a na południu Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej do 50 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, a gdzieniegdzie na południu kraju oraz w Karpatach do 100 km/h.