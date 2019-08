RMF FM: Oto nazwiska polityków PiS, którzy latali z Kuchcińskim. Korzystały też ich rodziny

Nieoficjalnie: Paweł Kukiz "jedynką" na liście PSL w Opolu

Według informacji "Gazety Wyborczej", lider ruchu Kukiz'15 będzie startował do Sejmu z pierwszego miejsca na opolskiej liście PSL. Oznacza to, że ugrupowanie muzyka doszło do porozumienia z Ludowcami.