Żydowska organizacja: Polska powinna oddać sprawiedliwość

88 senatorów amerykańskich podpisało się pod listem, w którym żądają od sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, by ten wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holocaustu. Pośród sygnatariuszy są kandydaci Demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

List zainicjowali Demokratka Tammy Baldwin, która reprezentuje w Senacie stan Wisconsin oraz senator z Florydy Republikanin Marco Rubio.

Polsat News poprosił Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego o komentarz ws. listu amerykańskich kongresmenów.

"Polska powinna uwzględnić ten donośny apel Senatu USA o sprawiedliwość dla ocalonych z Holokaustu i dla ich rodzin. Ocaleni z Holokaustu oraz inni Żydzi i nie-Żydzi zbyt długo czekali na uchwalenie przez Polskę przepisów dotyczących nieruchomości najpierw zabranych przez nazistów, a potem znacjonalizowanych przez polski reżim komunistyczny" – czytamy w oświadczeniu WJRO, która podkreśla swoją wdzięczność wobec amerykańskich senatorów.

"Pokazuje on (list - red.), że Kongres Stanów Zjednoczonych głęboko troszczy się o ocalonych z Holokaustu oraz pozostaje niezachwianym w kontekście dochodzenia dla nich sprawiedliwości" – zaznacza WJRO.

Organizacja żydowska wspomina również o lutowym wystąpieniu Mike'a Pompeo w Warszawie. Sekretarz stanu USA wezwał wtedy Polskę do podjęcia kroków w celu restytucji mienia na rzecz Żydów.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy oświadczenie sekretarza. (...) Jego wypowiedź wyraźnie zaznaczyła, jak bardzo ta kwestia jest ważna dla USA. Polska powinna wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości tym, którzy tak bardzo jej nie doświadczyli" – podsumowuje WJRO.

Jak z kolei donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita", Waszyngton nie zamierza zmuszać Polski do realizacji żydowskich roszczeń. Według informacji dziennika, żadnych sankcji ze strony USA nie będzie. Źródła "Rz" wskazują, że list senatorów jest jedynie "formą apelu do sumienia narodu". Ma związek z raportem, który do listopada ma zgodnie z deklaracją terezińską z 2009 r. przygotować Departament Stanu. Musi on ocenić, co w tej sprawie zrobiło 46 krajów, w tym Polska" – tłumaczą rozmówcy dziennika.

Sprawa restytucji mienia nie ma związku z innymi aspektami relacji polsko-amerykańskich. "Rz" zaznacza, powołując się na wyjaśnienia polskich władz, że ta drażliwa kwestia nigdy nie była przedmiotem dyskusji prezydentów obu państw. Nie będzie też rozmów w tej sprawie 1 września.

