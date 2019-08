14 kandydatur na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło do tej pory 14 kandydatur na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do obsadzenia jest sześć stanowisk sędziowskich. Termin na zgłoszenie kandydatur na te wakaty upływa 11 sierpnia.

Konkurs ten jest związany z wolnymi miejscami w tej izbie, których nie udało się obsadzić w poprzednim naborze z 2018 r. Wśród 14 zgłoszonych do KRS kandydatów jest: czworo radców prawnych, trzech sędziów sądów rejonowych, trzech prokuratorów, dwóch pracowników naukowych i dwóch sędziów sądów okręgowych. Izba Dyscyplinarna SN została utworzona na mocy nowej ustawy o SN obowiązującej od kwietnia zeszłego roku. Zgodnie z ustawą kandydat na sędziego SN musi m.in. posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.