Senat udostępni wykaz lotów z udziałem marszałka Karczewskiego

14 kandydatur na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło do tej pory 14 kandydatur na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do obsadzenia jest sześć stanowisk sędziowskich. Termin na zgłoszenie kandydatur na te wakaty upływa 11 sierpnia.