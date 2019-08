Poseł Kukiz'15: PiS zrobiło znacznie mniej dla rolnictwa niż PSL

Polityk był gościem Antoniego Trzmiela na antenie Polskiego Radia 24. W programie poruszono temat wyborczego sojuszu Kukiz'15 z Polskim Stronnictwem Ludowym. Sachajko skrytykował posłów swojej partii, którzy "bez żadnych postulatów weszli do PiS". – To jest bardzo nieuczciwe w stosunku do wyborców – ocenił.

Sachajko zapewnił, że on jest "stały w uczuciach" i ugrupowania nie zmiania. Na uwagę dziennikarza, że Paweł Kukiz początkowo oskarżał PSL o niezgodne z prawem działania, a teraz zawiązuje z Ludowcami koalicję, polityk odparł: "Prawo i Sprawiedliwość mówiło, a za nim Paweł Kukiz, że były nieprawidłowości w PSL-u, ale cztery lata pokazały, że nie jest to prawda". Jak dodał, PiS żadnego swojego zarzutu nie udowodniło.

W rozmowie poseł Kukiz'15 bronił PSL. Stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość dla rolnictwa zrobiło znacznie mniej niż wcześniej ludowcy. – PiS krytykowało PSL, że przeznacza tylko 0,56 proc. PKB na rolnictwo. Co się stało w tej chwili? W tej chwili mamy 0,4 proc. PKB. PiS obiecało, że będzie przeznaczało 1,2 proc. na rolnictwo, a tego nie robi. PiS nie zrobiło jednej inspekcji, która kontrolowwałaby rolników, dalej jest pięć tych inspekcji. PiS obiecywało holding spożywczy. Jego również nie ma. PiS obiecało ustawę o umowach kontraktacyjnych. Tego nie ma – wymieniał polityk. Dopytywany, czy PiS nic nie zrobiło dla rolnictwa, Sachajko odparł: "Tak. Dla rolnictwa Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bardzo mało, albo mówiąc wprost: nic".

– A możliwość legalizacji sprzedaży produktów bezpośrednio u rolników, dostarczania tego na lokalne rynki? – pytał dziennikarz. – Jak najbardziej, bardzo się do tego przyczyniłem. To mogliśmy robić od 2004 roku. PiS miało swój epizod i wtedy tego nie zrobiło. My - jako Kukiz'15 - pierwsi przygotowaliśmy taką ustawę kompleksową, bo w tej chwili niestety niewielu rolników z tego korzysta, bo znowu te inspekcje kontrolują rolników tak, jak duże zakłady przetwórcze. To nie powinno mieć miejsca, bo to jest sprzedaż lokalna – wskazał.