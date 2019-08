We wpisach zamieszczonych na Twitterze Kaja Godek zarzuciła Konfederacji "wypychanie" prolife. W jej ocenie, miejsce na liście, które jej zaproponowano nie daje realnej możliwości wejścia do Sejmu i obrony tam sprawy prolife. Jak stwierdziła, jej kandydatura ma tylko przyciągnąć do Konfederacji elektorat walczący o prawo do życia nienarodoznych. "[...] i widać tylko o to chodzi. Do tego pojawiają się głosy, że mam w kampanii milczeć" – napisała w jednym z tweetów.

Na jej wpisy zareagował jeden z liderów Konfederacji poseł Robert Winnicki. "Kaja Godek dostała ofertę otwierania listy w największym i najbardziej konserwatywnym okręgu spośród tych, które obejmował jej start do europarlamentu (Płock, Radom, Siedlce, zaoferowaliśmy 1. w Siedlcach) i w zw. z tym, że tej oferty nie akceptuje - robi niesmaczną awanturę..." – napisał prezes Ruchu Narodowego.

W kolejnym wpisie Winnicki dodał: "Niezależnie od decyzji pani Kaji, której mimo dziwnego zachowania wciąż proponujemy start z pierwszego miejsca naszej listy z dużego, prawicowego okręgu siedleckiego, Konfederacja będzie jednoznacznie walczyć z ideologią LGBT i opowiadać się ProLife tak jak zawsze to robiliśmy" – zapewnił..