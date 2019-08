Kaczyński apeluje do mediów: Zajmijcie się lotami Donalda Tuska

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. Kuchciński odczytał oświadczenie, informując, że jutro złoży rezygnację ze stanowiska marszałka.

– Pan marszałek nie złamał prawa, nie złamał też istniejących obyczajów. Ale skoro państwo najwyraźniej mają inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć, iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: "Słuchać Polaków, służyć Polsce" – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zaapelował też o "takie same reguły dla wszystkich" i przypomniał o podróżach premiera Donalda Tuska.

– Donald Tusk odbył w ciągu sześciu lat i dziesięciu miesięcy urzędowania jako prezes Rady Ministrów 281 lotów do Gdańska. Ja w tej chwili oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie, ale co do sensu politycznego tych wyjazdów można było mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną – mówił Kaczyński.

Po konferencji wicerzecznik PiS Radosław Fogiel rozdał obecnym na Nowogrodzkiej dziennikarzom wykaz lotów premiera Tuska.