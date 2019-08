"Wspólnie z Kaczyńskim tego dokonaliśmy". Zaskakujące słowa Nitrasa

Jak podają media, los marszałka Kuchcińskiego rozstrzygnął się wczoraj, podczas narady na Nowogrodzkiej. Ostateczną decyzję w jego sprawie prezes PiS Jarosław Kaczyński miał podjąć wczoraj wieczorem.

Marszałek: Nie złamałem prawa

– Informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 roku. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – poinformował dzisiaj na konferencji prasowej Marek Kuchciński.

– Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji – dodał polityk. – Pan marszałek nie złamał prawa, ale skoro poważna część opinii publicznej ma inne zdanie, decyzja pana marszałka jest dowodem postawy związanej z naszym hasłem: słuchać Polaków i służyć Polsce – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zabrał głos po Marku Kuchcińskim.

Sukces opozycji

Politycy opozycji mocno zaangażowali się w temat lotów marszałka. Nic dziwnego – to temat niezwykle medialny, a marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie. Według działaczy Platformy Obywatelskiej postawa Marka Kuchcińskiego to obraz całego Prawa i Sprawiedliwości. – Marek Kuchciński jest typowym przedstawicielem PiS-u, jest charakterystyczną postacią, reprezentatywną postacią dla całego PiS-u. Mentalność, myślenie i polityce, o państwie Marka Kuchcińskiego precyzyjnie obrazuje myślenie całego PiS-u o Polsce i o sprawowaniu władzy. Władza dla PiS-u to pieniądze, duże pieniądze, to przywileje dla członków, znajomych i ich rodzin. To jest prawdziwy program PiS – mówił podczas konferencji w Sejmie poseł PO Mariusz Witczak.

Z kolei poseł Sławomir Nitras, który w ostatnich dniach był jedną z twarzy walki z marszałkiem, zamieścił na Twitterze frapujący wpis. "Prawda jest taka, że wspólnie z J.Kaczyńskim tego dokonaliśmy" – stwierdza w nim polityk. Nitras miał kilkukrotnie obcinaną pensję poselską za swoje nieparlamentarne zachowanie. Decyzję o obniżeniu mu pensji podejmował marszałek Kuchciński.