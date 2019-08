"Próbował mnie wciągać w to PSL-owskie g**no". Mocne słowa Liroya-Marca

Kulisy dymisji Kuchcińskiego. "Nie chciał ustąpić", "Kaczyński poczuł się oszukany"

Mimo kolejnych doniesień o lotach, Marek Kuchciński nie chciał podać się do dymisji - donosi Onet. O decyzji zaważyć miało to, że Kaczyński uznał, iż w bezpośredniej rozmowie kilka dni temu Kuchciński okłamał go co do liczby lotów, w tym...