Andruszkiewicz: Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy atakowali mnie za opuszczenie Kukiz'15

Jeszcze kilka miesięcy temu byłoby to nie do pomyślenia – ugrupowanie Pawła Kukiza i partia Władysława Kosiniaka-Kamysza łączą siły i zapowiadają wspólny start w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 podpisały porozumienie programowe o współpracy w jesiennych wyborach do Sejmu. Informację tę przekazali podczas wspólnej konferencji prasowej Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz. Porozumienie pomiędzy Kukiz'15 a PSL obejmuje trzy pakiety. – Dla mnie cały sens polityki, życia politycznego, czyli pakiet obywatelski, gospodarczy i antykorupcyjny – powiedział Paweł Kukiz. Polityk zapewniał, że jego ruch wspólnie z ludowcami doprowadzi do tego, że "powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem i która doprowadzi do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wszyscy żyjemy w zgodzie, gdzie wszyscy naprawdę się szanujemy i gdzie te wszystkie światopoglądy są zepchnięte na trzeci plan, a liczy się przede wszystkim jedno: przyzwoitość".

Jednak zdaniem wielu Kukiz'15 sprzeniewierza się swoim ideałom. Ugrupowanie weszło do Sejmu z "antysystemem" na sztandarach. "Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy atakowali mnie za opuszczenie Kukiz'15 w 2017 roku. A szczególnie pozdrawiam tych, którzy twierdzili, że ja się mylę, a rację ma "walczący z systemem" S. Tyszka" – komentuje Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji.

Andruszkiewicz do Sejmu dostał się z list Kukiz'15. Następnie przeszedł do koła Wolni i Solidarni Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego. 28 grudnia 2018 opuścił WiS i tego samego dnia został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji z wyznaczoną na 2 stycznia 2019 datą objęcia obowiązków.