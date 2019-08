Thun kontra Czarnecki. Zapadł wyrok ws. słów o "szmalcownikach"

W lutym ubiegłego roku europoseł PiS Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. związek z wypowiedzą Czarneckiego dla portalu Niezależna. W wywiadzie udzielonym serwisowi polityk porównał Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja Czarneckiego na słowa europosłanki PO, która w niemieckiej telewizji mówiła o dyktaturze w Polsce. – Pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. (...) Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Miejmy nadzieję, że wyborcy to zapamiętają i przy okazji wyborów wystawią jej rachunek – mówił polityk.

Europosłanka PO pozwała Czarneckiego za te słowa. Sąd uznał jego wypowiedź za naruszającą jej dobra osobiste. W myśl wyroku, europoseł musi opublikować przeprosiny na stronie głównej portalu niezalezna.pl. Jego oświadczenie ma się tam znajdować przez tydzień. Polityk został też zobowiązany do wpłaty 15 tys. zl na rzecz stowarzyszenia Dzieci Holocaustu i fundacji Forum Dialogu.

Przeprosin nie będzie?

Europoseł już zapowiedział, że nie przeprosi Róży Thun, ponieważ sąd nie przychylił się do jego prośby o przełożenie terminu rozprawy. W terminie, kiedy Czarnecki miał składać wyjaśnienia przed sądem, miał mieć ważne badania.