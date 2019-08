Kórnik: Jest protest przeciw występowi zespołu Bayer Full na dożynkach. Powód? Poglądy ws. LGBT

Dożynki gminy Kórnik rozpoczną się 24 sierpnia w Robakowie. Na plakatach promujących wydarzenie można zobaczyć zespół Bayer Full, który ma przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnej zabawy. Tymczasem jak informuje portal Onet, stowarzyszenie "My Kórniczanie" protestuje przeciw występowi zespołu disco polo.

– Widzimy, co się dzieje w Polsce, jak rośnie agresja wobec osób homoseksualnych. Tego typu wypowiedzi osoby publicznej, która dla niektórych jest opiniotwórcza, są po prostu szkodliwe – mówi w rozmowie z Onetem Magdalena Kosakowska, który była kandydatką stowarzyszenia na burmistrza Kórnika. – Ten pan śpiewa "Wszyscy Polacy to jedna rodzina", a jednocześnie upokarza i szkodzi innym ludziom. Dlatego protestujemy przeciwko jego występowi – dodaje Kosakowska. Stowarzyszenie szykuje już oficjalne pismo w tej sprawie do burmistrza.

Lider zespołu Bayer Full nie ukrywa swoich poglądów – jest zdecydowanym przeciwnikiem ideologii LGBT. "10 sierpnia umiłowany płocczanom Prezydent Płocka wydał zgodę na paradę R. Proponuję: gdy zobaczycie ten marsz - Odwróćcie się plecami do nich, niech zobaczą Polską Ignorancję zamiast tolerancji i akceptacji" – napisał Sławomir Świerzyński na Twitterze. Jednak to nie wszystko: w marcu zamieścił w swoich mediach społecznościowych serię wpisów, gdzie zaznaczał, że jest przeciwnikiem "całej ideologii gender". Przekonywał także, że "LGBT to początek pedofilii".