"Niech pani zlikwiduje plastik w Sejmie". Trzy zadania dla nowej "marszałkini" od Scheuring-Wielgus

W Sejmie odbyła się debata, która poprzedzała głosowanie nad wyborem nowego marszałka Sejmu. Została nim była już szefowa MSWiA Elżbieta Witek. Zanim jednak posłowie zagłosowali, trzy zadania dla nowej "marszałkini" przedstawiła z mównicy sejmowej Joanna Scheuring-Wielgus.

– W zasadzie to głosowanie będzie tylko formalnością. Wiemy, że pani Witek zostanie marszałkiem, marszałkinią Sejmu, więc ja mam trzy zadania dla Pani – zaczęła. – Uważam, że pierwszą rzeczą, którą powinna pani zrobić, to zdymisjonować w trybie natychmiastowym dyrektorkę Kancelarii Sejmu panią Agnieszkę Kaczmarską oraz dyrektora biura prasowego Sejmu pana Andrzeja Grzegrzółkę za to że kłamali i nadal kłamią. Okłamywali dzienniakrzy i nieudostępniali im prawdziwych informacji – mówiła posłanka.

Drugim z wymienionych zadań jest likwidacja "czarnej listy" osob, które nie mają wstępu od Sejmu. – Jest bardzo dużo bywateli i obywatelek, którzy nie mają wstępu do polskiego parlamentu – wskazała, tłumacząc, że chodzi m.in. o osoby które prowadziły w Sejmie protest. – I ostatnia - trzecia rzecz - jeśli chce Pani rzeczywiście zrobić coś dobrego przez te 1,5-2 miesiące to niech pani zliwiduje plastik w Sejmie. To skandal, że w XXI wieku mamy plastik tutaj w kularach sejmowych – zakończyła.