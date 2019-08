Ustawa o 500 Plus dla niepełnosprawnych z podpisem prezydenta

Świadczenie (tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych), zgodnie z poprawkami wyniesie nie więcej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. Zgodnie z ustawą świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podczas prac w Senacie wprowadzono zasadę "złotówka za złotówkę", co oznacza, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 zł) nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

Świadczenie, według słów premiera Mateusza Morawieckiego, ma zostać sfinansowane z tzw. Funduszu Solidarnościowego oraz podatku handlowego.

