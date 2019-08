Schetyna: Witek odchodzi z MSWiA, bo nie zaakceptował jej Zieliński

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to jest zwieńczenie myśli o spełnieniu w polityce. Po paru tygodniach minister Witek odchodzi z niego po tym – jak mówią sejmowe kuluary - bo nie akceptuje jej wiceminister Zieliński, który nie chce się dzielić zarządzaniem resortem – stwierdził Grzegorz Schetyna, który był gościem programu "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News.

– Chciałbym zapytać, jakie minister Kamiński ma predyspozycje do zarządzania administracją i wojewodami. Czy zna się na administracji rządowej? Jak będzie koordynować relacje z samorządami? To nie są służby, to rzeczy dyspozycyjne, tu trzeba rozmawiać z ludźmi – dodał szef Platformy Obywatelskiej.

"Premier Mateusz Morawiecki powierzył obowiązki w MSWiA ministrowi M. Kamińskiemu. Zwrócił się także do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie M. Kamińskiego na nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Minister nadal będzie koordynował pracę służb specjalnych" – informuje na Twitterze rzecznik rządu

Sejm wybrał dotychczasową szefową MSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Izby. Witek zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który podał się do dymisji. Przyczyną były niejasności wokół przelotów rządowym samolotem. Opinię publiczną oburzył fakt, iż marszałek zabierał na pokład rządowego samolotu rodzinę. Media informował także o przelotach innych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

O kulisach mianowania Kamińskiego na stanowisko pisała Wirtualna Polska. – Będzie miał w rękach potężne narzędzia i wpływy. Kaczyński ogromnie Kamińskiego ceni. I ufa. Mimo wielu historii, jakie krążą wokół Maria – przekonują rozmówcy WP z kręgów PiS. Jak wskazują, to prezes PiS jednoosobowo zdecydował, że to właśnie obecny koordynator ds. służb będzie nowym ministrem spraw wewnętrznych. Premier Mateusz Morawiecki miał nie mieć w tej sprawie wiele do powiedzenia.

