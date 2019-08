"Diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe". Kolejny kapłan mocno o LGBT

Kolejny hierarcha Kościoła katolickiego jasno stawia sprawę ideologii LGBT. – Nękają nas trudy, rany, choroby życia publicznego, narodowego. Starsi mówią, że nawet za czasów komunistycznych nie było takich zachowań i takich działań antykościelnych, bluźnierczych jak dzisiaj, że diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe – powiedział bp Dec.

W przeddzień przybycia na Jasną Góry XVI Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej, kapłąn wygłosił rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu. – Maryjo, do grona pielgrzymów, którzy tulą się do Twojego matczynego serca, dołączają piesi pielgrzymi z diecezji świdnickiej, która w tym roku świętuje swoje piętnastolecie. Po dziewięciu dniach wędrówki przychodzimy do Ciebie, jako Twoje dzieci, których nęka życia trud i których winy czerni brud. Pytamy się pod Twoim wizerunkiem, jaki życia trud nas dziś nęka i jakie winy obciążają nasze serca, jakie winy czernią brudem nasze dusze? – pytał biskup świdnicki.

Przypomnijmy, że 1 sierpnia podczas homilii w Bazylice Mariackiej hierarcha mówił o "tęczowej zarazie". Msza pod przewodnictwem abp. Jędraszewskiego była częścią krakowskich obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. – Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować na dusze, nasze serca i nasze umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Nie czerwona, ale tęczowa – stwierdził abp Jędraszewski.