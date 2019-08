Barbara Kurdej-Szatan: Przynajmniej mogę sobie spojrzeć w twarz

"Popierałam różne marsze protestacyjne, co było sprzeczne z polityką władz stacji, a jednocześnie uwielbiałam programy, które prowadziłam" – tłumaczy w magazynie "Party".

"Nie potrafiłabym np. nie wspierać praw kobiet czy środowisk LGBT. Przecież wielu moich znajomych artystów, normalnych, bardzo dobrych, uczciwych ludzi to geje czy lesbijki" – mówi, tłumacząc, że nie żałuje rozstania z TVP. "Nie żałuję. Przynajmniej mogę sobie spojrzeć w twarz!" – stwierdza.

Zaraz, zaraz, a to nie ona przez ostatnie lata była jedną z twarzy TVP, prowadziła większość programów rozrywkowych, koncertów, grała w serialach i zgarniała za to niemałą kasę? Widocznie zmusili ją do tego. Torturami zapewne.