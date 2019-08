"Je**ć PiS" po rosyjsku. Scheuring-Wielgus chwali się zdjęciem

Na fotografii, którą Scheuring-Wielgus wrzuciła do sieci, widać Aleksa Polaka, lewicowego aktywistę i muzyka. Chłopak ma na sobie przypinkę z hasłem "Je**ć PiS" napisanym cyrylicą. Obok stoją m.in. prof. Monika Płatek i Agata Diduszko.

Zdjęcie opublikowane przez posłankę Teraz nie uszło uwadze internautów. "Mowa miłości w języku zleceniodawców", "Popiera pani tego debila obok? Jeżeli tak, to kiedy? Kiedy ma pani zamiar je...ć PIS? Rozumiem że plakietka 'Jeb..ć LGBT' też spotka się z pani akceptacją?", "A ten młodzieniec to z młodzieżówki Putina? Bo taki ma ładny, rosyjski znaczek..." – to tylko część komentarzy zamieszczonych pod postem Scheuring-Wielgus.

Wczorajszy marsz równości w Płocku był pierwszym takim pochodem w tym mieście. Na ulicach pojawiły się też grupki kontrmanifestantów, którzy próbowali uniemożliwić przejście parady. Doszło do przepychanek z policją, która zatrzymała kilka osób i otoczyła teren kordonem.