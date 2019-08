"Musimy się nauczyć poświęcać czas dla Polski”. Akademia Patriotyzmu szkoli młodych również latem

Tym razem wśród prelegentów nie zabrakło również przedstawicieli "Do Rzeczy". Z uczestnikami, którzy rekrutują się głównie spośród uczniów i studentów, spotkali się m.in. publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz oraz zastępca red. nacz. portalu DoRzeczy.pl Karol Gac.

Rafał Ziemkiewicz w wykładzie zatytułowanym „Współczesny patriotyzm. Między tradycją a nowoczesnością” uświadamiał zebranym, jak ważne są odpowiedzialność, logika i konsekwencja w działaniu oraz rozsądek. –Uważam, że patriotyzm powinien być cnotą praktyczną, a nie kwestią emocji. Wielkim błędem, jaki popełniamy, jest to, że często przybiera on dla nas postać łopoczącej na wietrze flagi czy podniosłych emocji, które uruchamiamy od święta – na przykład przy okazji rocznic powstań czy innych wydarzeń historycznych. Patriotyzmu nie powinniśmy jednak demonstrować od święta czy jedynie w chwilach wielkiej próby. Chodzi o to, by patriotyzm był cnotą codzienną, praktykowaną ze świadomością, że z tego jest pożytek. Musimy zrozumieć, że nie jest on tylko kwestią wzruszeń, ale przede wszystkim dobra wspólnego – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił też uwagę na to, jak niezwykle ważne jest, aby pomimo dzielących nas różnic odnajdywać sfery życia, w których możemy działać wspólnie. –Działając razem, tworzymy mechanizmy, które się [Polsce] przysłużą i sprawią, ze będzie silniejsza. Słowem musimy nauczyć się poświęcania czasu. Od pewnego czasu zachęcam do poświęcania chociaż jednej godziny tygodniowo dla Polski. To taki patriotyzm nieco w amerykańskim stylu, wychodzący w kierunku wspólnego działania. Dlaczego wspólnego? Ponieważ działając razem, możemy osiągnąć znacznie więcej niż każdy z nas osobna, a nawet więcej niż poprzez prostą sumę indywidualnych działań pojedynczych osób. Akurat tego możemy się od Amerykanów uczyć. Właśnie to, ta codzienna i praktyczna praca dla Polski, jest w moim odczuciu najlepsza receptą na działania polskich patriotów – przekonywał.

Ciekawą dyskusję zapoczątkował także wykład Karola Gaca, który był poświęcony różnicom i podobieństwom pomiędzy dziennikarstwem radiowym, prasowym i internetowym. Prelegent dotykał jednak także przyszłości i perspektyw, jakie stają przed mediami oraz zagadnień związanych z rewolucją, jaka została zapoczątkowana w wyniku pojawienia się mediów społecznościowych. Pomimo rozmaitych pułapek i problemów, które niewątpliwie czyhają na adeptów dziennikarstwa, zachęcał on do wykonywania tego zawodu. –Do swojej pracy trzeba być oczywiście właściwie przygotowanym. Ważna jest również pokora i ciężka praca. Nie warto jednak we własnej głowie tworzyć szklanych sufitów. W głównej mierze, to od nas samych zależy, co osiągniemy i dokąd dojdziemy. Rzetelna praca, wcześniej, czy później doczeka się zauważenia – mówił.

Karol Gac zachęcał także młodych ludzi do aktywnego działania. – Nie zważajcie na opinie znajomych, którzy zapewne wielokrotnie przekonywali was, że nie warto czegoś robić. Warto. Zdobywacie w ten sposób umiejętności miękkie, ale i kontakty, które mogą w przyszłości zaprocentować. Zobaczycie, że spotkacie na swojej drodze ludzi, którzy mogą wam pomóc. Nie zniechęcajcie się, działajcie – podkreślał.

Akademia Patriotyzmu to projekt organizowany przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego, którego strategicznym partnerem jest KGHM Polska Miedź S.A. Adresowany jest głównie do uczniów i studentów. Oparto go na czterech blokach tematycznych: gospodarce, polityce, historii i mediach. Nade wszystko ma jednak przygotowywać i edukować przyszłe elity. Jak mówią organizatorzy, jego głównym celem jest wychowanie i kształtowanie przyszłych elit państwa polskiego. Wśród wykładowców Szkoły letniej byli także red. Tadeusz Płużański, dyrektor biura bezpieczeństwa PKP Informatyka Robert Milewski oraz przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN Piotr Wasilewski. Kolejne zajęcia Akademii zaplanowano we wrześniu br.