Nowy przedmiot w szkołach? Ciekawa propozycja Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpośrednie rozmowy z pacjentami, także za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta wskazują, że pacjenci – chcąc uzyskać niezbędne świadczenia zdrowotne – często czują się zagubieni i zdezorientowani – informuje na swojej stronie internetowej Rzecznik Praw Pacjenta.

W związku z tym, RPP proponuje wprowadzenie do polskich szkół nowego przedmiotu – "Wiedza o zdrowiu". Obowiązujący system nauczania zapewnia wprawdzie elementy edukacji zdrowotnej, określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów. Jest to jednak niewystarczające. Wymagając określonych zachowań zdrowotnych od obywateli, należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy, co skutkować będzie w przyszłości lepszą jakością życia i leczenia nowych pokoleń pacjentów – argumentuje RPP.

Podczas zajęć młodzież miałaby pozyskać wiedzę z zagadnien takich jak: zasady zdrowego trybu życia; prawa i obowiązki pacjenta; podstawy organizacji systemu ochrony zdrowia; podstawowa wiedza w zakresie pomocy osobom przewlekle chorym; poznanie wybranych jednostek chorobowych i zarys sposobów ich leczenia lub reagowania na zachorowanie (przykładowo np. grypy, chorób krążenia, cukrzycy, alergii, chorób zakaźnych); podstawowe zasady pierwszej pomocy; podstawowa wiedza w zakresie zbilansowanego sposobu odżywiania; metody redukcji stresu; ocena konsekwencji działań profilaktycznych i znaczenie sportu; wiedza o szczepieniach ochronnych oraz o zalecanych badaniach niezbędnych dla danej grupy wiekowej;bpojęcia z obszaru prawa ochrony zdrowia m.in: pacjent, produkt leczniczy, suplement diety; kosmetyk.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wystąpił już z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji.

