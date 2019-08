Śmierć Dawida Kosteckiego. Prokuratura wydała specjalny komunikat

Były bokser Dawid Kostecki popełnił samobójstwo 2 sierpnia w więziennej celi w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Jak podała Służba Więzienna, mężczyzna powiesił się na prześcieradle. Jednak zdaniem bliskich boksera, ten miał plany na przyszłość i nie zdradzał oznak depresji. Ponadto, jak opisuje dzisiaj "Gazeta Wyborcza", podczas oględzin zwłok znaleziono niepokojące ślady na szyi zmarłego, które mogły wskazywać, że doszło do zabójstwa. Zdaniem bliskich Kosteckiego sprawa nie została wystarczająco zbadana i z tego powodu rodzina boksera domaga się powtórzenia sekcji zwłok.

Do dzisiejszego artykułu "Gazety Wyborczej" odniosła się w komunikacie Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Jak czytamy, biegli w opinii "stanowczo wykluczyli, że są to ślady powstałe na skutek ukłucia, wkłucia lub nakłucia". "Są one jedynie zadawnionymi strupami nie mającymi związku ze śmiercią denata. Każdy ślad na ciele denata był zweryfikowany przez biegłych, którzy stanowczo wskazali jednoznaczną przyczynę śmierci Dawida Kosteckiego" – czytamy.

W komunikacie podkreślono, że z opinii biegłych wynika, iż do zgonu Dawida Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli zawiązanej przez denata na szyi. W opinii nie stwierdzono żadnych zmian urazowych wskazujących na stoczoną walkę bądź aktywną obronę. "Dotychczasowe ustalenia śledztwa poczynione m.in. w oparciu o zabezpieczoną dokumentację oraz zeznania świadków wskazują, że w przeszłości Dawid Kostecki podejmował próby samobójcze (w 2015 roku), a w związku z obniżonym nastrojem psychicznym w lipcu 2019r. był konsultowany psychologicznie oraz psychiatrycznie" – dodaje prokuratura.