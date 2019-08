Kard. Grocholewski: Malowanie Matki Bożej w narządach płciowych to zwykła pogarda

Były wieloletni współpracownik Jana Pawła II nie ma wątpliwości – podczas Marszów Równości dochodzi do celowych profanacji świętych dla katolików wizerunków. W tym kontekście, podziela stanowisko abp. Marka Jędraszewskiego. – To najświętsze rzeczy, które są przedmiotem naszej wiary, naszej miłości. Trudno nie być oburzonym. Cieszę się, że arcybiskup miał odwagę wyraźnie o tym powiedzieć. Zrobił to bardzo inteligentnie, osadził to w kręgach filozoficzno-społecznych – mówił kard. Grocholewski w rozmowie z Polsat News.

– To nie argument ani za ich ideologią, za racjami, za tym o co walczą, ani nie jest to argument przeciwko Kościołowi i jego racjom. To zwykła pogarda. To coś takiego, co człowieka inteligentnego w jakiś sposób upadla – dodał.

Mocne słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego padły 1 sierpnia w Bazylice Mariackiej. Msza pod przewodnictwem abp. Jędraszewskiego była częścią krakowskich obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. – Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować na dusze, nasze serca i nasze umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Nie czerwona, ale tęczowa – stwierdził abp Jędraszewski.

W obliczu fali krytyki jaka spadła na arcybiskupa głos w sprawie zabierają kolejni duchowni. Wśród nich dyrektor Rada Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. – Ks. abp Marek Jędraszewski powiedział - ja mogę tak porównać sobie z historii, może za mało jej znam - ale powiedział tak, jak kardynał Wyszyński kiedyś powiedział komunistom: „non possumus”, nie możemy dalej tak – stwierdzil redemptorysta – A teraz co jest? Wyśmianie, ten hejt wszędzie, napuścić jednych na drugich Polaków – dodawał.