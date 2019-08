Czarzasty odsłania karty. Chodzi o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Czarzasty przyznał, że współtworzona przez SLD koalicja jest za wprowadzeniem tzw. małżeństw homoseksualnych. Zapytany o wprowadzenie prawa do adopcji przez takie pary ocenił, że gdy "przyjdzie na to czas" i społeczeństwo zostanie do tego przygotowane, to będzie to "właściwy kierunek".

W dalszej części rozmowy Czarzasty podkreślił, że podczas kampanii lewicowa koalicja będzie podnosić postulat państwa świeckiego. Działacze SLD, Wiosny i Razem mają ponadto kłaść nacisk na sprawy socjalne, prawa kobiet czy kwestie związane z Unią Europejską.