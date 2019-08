"Jedzie walec partyjno-religijnej propagandy". Szejnfeld oburzony

"Nie do wiary!… W TVP pewien gość twierdzi, że jego matką jest Mata Boska i że w Polsce trzeba bronić Matki Boskiej, bronić Narodu i bronić Ojczyzny! Że chrześcijanie oddawali życie za wiarę, więc teraz trzeba oddać głos na PiS w obronie wiary! No, do czego to wszystko zmierza?!" – pyta Szejnfeld na Facebooku.

W kolejnym wpisie polityk PO nawiązuje do interpelacji posła PiS Zbigniewa Dolaty w sprawie terminów "przed naszą erą". Dolata uważa, że to relikt komunizmu, który trzeba zastąpić zwrotem "przed Chrystusem".

"Hym… teraz okazuje się, że należy znieść w Polsce takie pojęcia, jak: 'nasza era' oraz 'przed naszą erą'! Walec jedzie więc, walec partyjno-religijnej propagandy jedzie przez wyborczo-kampanijną Polskę..." – pisze Szejnfeld.