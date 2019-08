Jutro powołanie nowego szefa MSWiA

W środę prezydent Andrzej Duda powoła Mariusza Kamińskiego na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji – poinformował rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski.

W piątek sejm wybrał dotychczasową szefową MSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Izby. Witek zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który podał się do dymisji. Przyczyną były niejasności wokół przelotów rządowym samolotem. Opinię publiczną oburzył fakt, iż marszałek zabierał na pokład rządowego samolotu rodzinę. Media informował także o przelotach innych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

O kulisach mianowania Kamińskiego na stanowisko pisała Wirtualna Polska. – Będzie miał w rękach potężne narzędzia i wpływy. Kaczyński ogromnie Kamińskiego ceni. I ufa. Mimo wielu historii, jakie krążą wokół Maria – przekonują rozmówcy WP z kręgów PiS. Jak wskazują, to prezes PiS jednoosobowo zdecydował, że to właśnie obecny koordynator ds. służb będzie nowym ministrem spraw wewnętrznych. Premier Mateusz Morawiecki miał nie mieć w tej sprawie wiele do powiedzenia.