Premier Morawiecki podczas GovTech: Mamy ambicję być liderem

Dzisiaj premier Morawiecki wziął udział w wydarzeniu "GovTech – Aktywuj Pomysły!".

– GovTech – połączenie wielkiej burzy mózgów między obywatelami z administracją publiczną. To wszystko coraz lepiej przekłada się na rzeczywistość, w której żyjemy, na legislację, na nowe rozwiązania. Chcę zachęcić i zaprosić do wielkiej, ogólnopolskiej burzy mózgów, która odbędzie się w połowie września i będzie dotyczyć problemu, o którym ostatnio bardzo często dyskutujemy w Polsce i w Europie. Tym problemem jest woda, brak wody, dostępność wody i woda jako podstawowe źródło życia, potrzebne do działań gospodarczych, połączeń komunikacyjnych, intermodalnych. Woda, która staje się tematem numer jeden” – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia.

Premier przyznał, że w sferze cyfryzacji administracji publicznej Polska nie jest jeszcze liderem, ale podkreślił też, że nie znajdujemy się na samym końcu zestawienia. – Pewnie jesteśmy gdzieś w środku stawki, ale mamy ambicję być liderem, żeby administracja publiczna w Polsce coraz więcej usług publicznych podłączała do swojej sieci, portali, usług, żeby była ergonomiczna, wygodna, przyjazna – mówił szef rządu.

