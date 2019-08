Rzymkowski zmienia zdanie ws. ustawy Anty 447? "Nasz porządek prawny w zupełności nas zabezpiecza"

– Wyrzucenie z porządku obrad ustawy w sprawie żydowskich roszczeń jest dla Polaków upokarzające – podkreślał w maju br. ówczesny poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski. Chodziło o projekt ustawy "Anty 447" złożony przez jego klub. Poseł mówił wtedy o "totalnej kompromitacji i blamażu Prawa i Sprawiedliwości". "Polska już nie na kolanach, tylko leży plackiem przed Przedsiębiorstwem Holokaust" – oceniał.

W ostatnim czasie Rzymkowski opuścił szeregi Kukiz'15 i postanowił wystartować w jesiennych wyborach z list Prawa i Sprawawiedliwości. Co dziś myśli o ustawie "anty 447"?

– W tej chwili trzeba o to pytać pana marszałka Tyszkę, bo to on jest przedstawicielem wnioskodawców. Ja za pośrednictwem internetu dowiedziałem się, że nie jestem przedstawicielem tego projektu ustawy – odparł na antenie telewizji wPolsce.pl pytany o dalsze losy projektu. Poseł wyraził pogląd, że zagrożenie tematem mienia bezspadkowego jest w tej chwili minimalne. – Co prawda był list amerykańskich senatorów do sekretarza stanu, ale takich listów senatorzy wykonują bardzo dużo do administracji federalnej, prezydenckiej. To nie jest istotne. W mojej ocenie, nasz porządek prawny w zupełności nas zabezpiecza – wskazał. Rzymkowski przywołał słowa prezesa PiS, jakie padły przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których zapewnił, że Polska nie zgodzi się na tego typu szantaże ze strony środowisk, które podnoszą te kwestie oraz że nie ma czegoś takiego, jak mienie bezdziedziczne.

– Ten temat usechł sam. Nagle dostał chwilowe wsparcie przez ten list, ale i tak po jego publikacji nikt do tematu specjalnie nie wraca. Administracja prezydencka, administracja Donalda Trumpa, w ogóle nie podnosi tego tematu. On nie istnieje – ocenił.