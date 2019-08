Skazańcy na wolności

Arkadiusz Kraska: Czuję się ofiarą jakiejś gry

Będziemy dążyć do tego, żeby pozwolono mi się obronić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby upublicznienie rozprawy. Zostało zabitych dwóch ludzi i to wymaga tego, by ludzie zobaczyli, jak wrobiono mnie w zabójstwo - mówił na antenie Polskiego...