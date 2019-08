Wpadka Sienkiewicza. Zaatakował lewicowego dziennikarza, bo... pomylił go z ministrem

Bartłomiej Sienkiewicz zacytował na Twitterze słowa ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia odnoszące się do pytań polityków opozycji do sprawy śmierci Dawida Kosteckiego. – Jeżeli Platforma wyciąga i zadaje pytania [o śmierć Kosteckiego] w taki sposób, tak mocne, tak obrazowe, to to pokazuje, że każdy temat kiedy się nie ma własnego programu, kiedy nie odpowiadają na nasze pytania chociażby o podatki, każdy temat staje się dobrym tematem do rozemocjonowania, niestety, opinii publicznej – powiedział Woś w programie "Wydarzenia i opinie" na antenie Polsat News.

Problem w tym, że były szef MSWiA przypisał je innej osobie – lewicowemu publicyście Rafałowi Wosiowi. "Dno. Nie chce mieć nic wspólnego z tą 'lewicową wrażliwością'. Ban" – napisał Sienkiewicz.

Wpadka kandydata Koalicji Obywatelskiej spotkała z reakcją samego zainteresowanego.

Skomentował ją także dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.